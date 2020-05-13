للمرة الأولى... 3 مطارات سعودية تحقق إنجازا غير مسبوق

دخلت ثلاثة مطارات سعودية، لأول مرة، ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، طبقا لتقييم المنظمة.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، فإن وجود المطارات السعودية ضمن القائمة يعتبر إنجازا غير مسبوق، إذ احتل كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي في الدمام، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، مراكز عالمية متقدمة ضمن القائمة.

وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول، بينما حقق مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام المركز الثاني، في قائمة أفضل المطارات الإقليمية، حسب الحركة التشغيلية للمطارات في الشرق الأوسط.

وكأفضل مطارات الشرق الأوسط، حصد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المركز الخامس، وحصل مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام على المركز السادس، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز السابع.

وبشأن أفضل المطارات حسب عدد المسافرين فئة 10-20 مليون مسافر في العالم، حصد مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام، المركز العاشر عالميا، وحسب عدد المسافرين فئة 5-10 مليون مسافر في العالم، فقد حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المركز الثامن عالميا.

وحصل مطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام على المركز الخامس، على جانب أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط، بينما حصد مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز السادس، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حقق المركز العاشر.

وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المركز الثاني، على مستوى أفضل المطارات تحسنا على مستوى العالم، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثالث، ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز الدولي بالدمام في المركز السادس، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في المركز العاشر.

جدير بالذكر أن منظمة "سكاي تراكس" متخصصة في تقييم شركات الطيران والمطارات حول العالم، وذلك وفقا لجودة الخدمات والمرافق التي تؤثر على نسبة رضا المسافرين.