وفاة الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبي

توفي، صباح اليوم الأربعاء، الأمين العام الأسبق، لجامعة الدول العربية، الشاذلي القليبي، عن عمر يناهز 95 عاما في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.

شغل القليبي الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما كان مقر الجامعة في تونس بعد توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، وذلك بحسب وكالة أنباء "تونس أفريقيا".

وكان للراحل دور كبير في وضع المؤسسات الأولى لقطاعات الثقافة والإعلام منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 كما تقلد عدة مناصب حكومية.

وفاة الأمين الأسبق للجامعة العربية الشاذلي القليبيhttps://t.co/KYky5P8rQj pic.twitter.com/nmrImuu5py — alsiasi (@alsiasi) May 13, 2020

​ويحمل القليبي وسامي الجمهورية والاستقلال التونسيين وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية. كما كان عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فبراير/ شباط 1970.