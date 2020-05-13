وزير جزائري ينجو من إصابة خطيرة أثناء البث المباشر... فيديو

نجا وزير التعليم الجزائري شمس الدين شيتور من إصابة خطيرة، أثناء ندوة صحفية بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر.

والتقطت كاميرات الصحافة الجزائرية لحظة سقوط قطعة من سقف الغرفة، التي عقدت فيها الندوة الصحفية.

ويظهر الفيديو الوزير شيتور، وهو يتصفح بعض الأوراق عندما فاجأه انهيار جزء من السقف بالقرب من رأسه.

ويظهر الفيديو رد فعل الوزير، بالإضافة إلى الصوت المدوي للقطعة التي ارتطمت بالأرض.