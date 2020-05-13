الرئيس التونسي يقرر تقليل عدد ساعات حظر التجوال

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تقليل ساعات حظر التجوال المفروض على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نشرت صحيفة الرئاسة التونسية، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، قرار سعيد، بتقليص ساعات حظر التجوال بكامل تراب الجمهورية "بداية من اليوم وحتى إشعار آخر".

وقالت مؤسسة الرئاسة، إن حظر التجوال سيصبح من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت اليوم، عدم تسجيل أي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار إجراء التحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" استقر بذلك عند 1032 حالة.

ويبقى في الحجر الصحي الإجباري 247 حالة، كما انخفض عدد المقيمين في المستشفى بسبب الفيروس إلى 5 مرضى فقط.

وبدأت تونس منذ أيام المرحلة الأولى مما تطلق عليه اسم "الحجر الصحي الموجَّه"، بتخفيف الإجراءات على بعض المناطق مع الاحتفاظ بالإجراءات الوقائية. وتتعلق بعض المخاوف بمدى الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحد من احتمالات عودة انتشار الفيروس مرة أخرى.