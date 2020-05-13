مصر... البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 أشهر

أعلن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر .

وقال أبو النجا، في تصريحات لقناة "العربية" إن "مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي تجاوز 45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كافة احتياجات مصر".

وأشار إلى أن "مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية إن احتاجت لذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية".

وأَضاف أبو النجا أن "مصر حصلت بالأمس على دفعة حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، ويجري حاليا التفاوض مع الصندوق بشأن قيمة اتفاق الاستعداد الائتماني، مؤكدا أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، وقال إن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ".

وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة المصرية، في تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولي.

وأوضح أبو النجا أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة للتمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتماني، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتا إلى أن المساعدات الفنية من الصندوق تتم بشكل متواصل.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي تم على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظي بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.