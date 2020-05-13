حقيقة تقبيل الرئيس أوباما يد الملك عبد الله... صورة

انتشرت صورة نادرة للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله خلال قمة العشرين في لندن عام 2009، وبصحبته الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وزعم البعض أن الرئيس الأمريكي كان يقبل يد الملك عبد الله، حيث ظهر وهو منحني أمامه.

وعليكم السلام، هذا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو منحنياً وليس مقبلاً، وذلك أثناء مصافحته للملك عبدالله رحمه الله وتم التقاطها هذه الصورة خلال قمة العشرين في لندن عام 2009م. https://t.co/jOA1Wro3hu — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) May 12, 2020

وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" الرسمي عبر "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي أوباما كان منحنيا وليس مقبلا.

وكان أوباما يصافح الملك عبد الله، ليتم التقاط الصورة.