حقيقة تقبيل الرئيس أوباما يد الملك عبد الله... صورة

وزعم البعض أن الرئيس الأمريكي كان يقبل يد الملك عبد الله، حيث ظهر وهو منحني أمامه.
وعليكم السلام، هذا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو منحنياً وليس مقبلاً، وذلك أثناء مصافحته للملك عبدالله رحمه الله وتم التقاطها هذه الصورة خلال قمة العشرين في لندن عام 2009م. https://t.co/jOA1Wro3hu— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) May 12, 2020
وأوضح حساب "تاريخ آل سعود" الرسمي عبر "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي أوباما كان منحنيا وليس مقبلا.
وكان أوباما يصافح الملك عبد الله، ليتم التقاط الصورة.
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