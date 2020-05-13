نصر الله: لا توجد قوات عسكرية إيرانية في سوريا ولكن خبراء ومستشارين

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لا توجد قوات عسكرية إيرانية في سوريا، وإنما يوجد مستشارون وخبراء إيرانيون.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أنه في سوريا يوجد مستشارون وخبراء إيرانيون منذ عام 2011، بأعداد أكثر من قبل الحرب، ولكن لا يوجد قوات عسكرية إيرانية.

#نصرالله: في #سوريا يوجد مستشارون وخبراء ايرانيون منذ عام 2011 باعداد أكثر من قبل الحرب ولكن لا يوجد قوات عسكرية ايرانية — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 13, 2020

وجاءت تصريحات نصر الله في الذكرى السنوية الرابعة لمصطفى بدر الدين، حيث أوضح في خطاب متلفز، مساء اليوم الأربعاء، تابعته قناة "الجديد"، أن إيران وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة أتت وقاتلت في سوريا، وإيران لا تخوض أي صراع نفوذ مع أحد، وليس لديها أي مشكلة مع روسيا وليس لها أي أطماع في سوريا.

#نصرالله : ايران وحزب الله وفصائل المقاومة أتت وقاتلت في سوريا وايران لا تخوض أي صراع نفوذ مع احد وليس لديها اي مشكلة مع روسيا وليس لها اي اطماع في سوريا — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 13, 2020

وأوضح نصر الله أنه بعد تحرير البادية وفتح الطريق إلى حلب السورية، وانتهاء معركة دمشق، تقرر عودة المقاتلين إلى بلادهم منذ سنتين، مشددا على أن إخراج المستشارين الإيرانيين وفصائل المقاومة وحزب الله من سوريا هدف لن يتحقق.

يتبع...