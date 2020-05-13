بعد تصريح "إذا ضاقت عليك ستموت"... السيادي السوداني يقر إقالة وزير الصحة

أقر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية لإقالة وزير الصحة.

وقرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالإجماع إقالة وزير الصحة الذي سبق أن تحدث لمواطنيه قائلاً: "باختصار.. فيروس كورونا ليس له علاج .. ولو أصابك ستحصل على بندول.. وإن اختنقت سنعطيك أوكسجين... ولو ضاقت عليك ستموت".

وحسب وكالة أنباء السودان "سونا" أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1661 حالة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة اليوم، فقد تم تسجيل ست حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 80 حالة وفاة.

وقررت الحكومة السودانية، مساء الجمعة 8 مايو/أيار، تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

عاجل 🔴

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مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقرر بالإجماع إقالة وزير الصحة السوداني الذي سبق أن تحدث لمواطنيه قائلاً :



" باختصار .. فيروس كورونا ليس له علاج .. ولو أصابك ستحصل على بندول .. وإن اختنقت سنعطيك أوكسجين .. ولو ضاقت عليك ستموت ".

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السودان

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وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إنها قررت منع السفر بين العاصمة الخرطوم والولايات السودانية المختلفة.

وأشار صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني ونائب رئيس لجنة الطوارئ الصحية، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتلك التوجيهات بصورة صارمة.