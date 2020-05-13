مصر... تعليمات جديدة بشأن إصابة الطواقم الطبية والنقابة تطلب تدخل السيسي

ذكر موقع "مصراوي" إن التعليمات الجديدة تنص على أنه في حال ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل، يتولى فريق مكافحة العدوى بالمنشأة وحده التعامل، على ألا يتم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، ولا يُصرح بعزل المخالطين سواء منزلياً أو بجهة العمل، حسبما جاء في خطاب إلى المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

كما اقتضت التعليمات تطهير الأماكن التي تواجدت بها الحالة الإيجابية المكتشفة تطهيرا روتينيا دون أي احتياج لغلق المنشأة أو الأقسام التي ظهر بها الحالة عدا مدة التطهير فقط.

وشدد الخطاب على جميع العاملين بالمنشأة عامة والمخالطين للحالة خاصة، إجراء تقييم ذاتي لأنفسهم (ارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور أعراض تنفسية) وعليهم إبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوصات المطلوبة، وفي حال الاشتباه في الإصابة بالعدوى تؤخذ له مسحة ويتم عزله بالمنزل.

في السياق ذاته، انتقدت نقابة الأطباء البروتوكول الجديد لمكافحة العدوى بين الأطقم الطبية، موضحة أن العديد من الأطباء تقدموا بشكاوى من التعليمات الواردة فيه.

وخاطبت النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بـ"الخطيرة جدًا"، لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، مما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين.