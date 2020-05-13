ما حقيقة السلاح الذي تحتل به مصر المرتبة الرابعة عالميا؟

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لصاروخ (روسي) زعم ناشروه على أنه مصري بعد إجراء تعديل بوضع العلم المصري عليه.

وبالرغم من أن الجيش المصري يحتل المرتبه السادسة عالميا في قاذفات الصواريخ بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالتصنيفات العسكرية، والتاسعة من بين أقوى جيوش العالم، إلا أنا ماورد في الصورة المفبركة على "فيسبوك"، أو مقطع الفيديو على "يوتيوب"، ليس له أساس من الصحة.

ويعتبر السلاح الذي تم نشره على أنه (مصري) وتحتل به مصر مركزا يفوق الولايات المتحدة، سلاحا نوويا استراتيجيا روسيا ويدعى "توبول – إم".

© Photo / الصاروخ النووي الاستراتيجي توبول- إم

الجدير ذكره أن عرض السلاح تم في احتفالات عيد النصر بتاريخ 9 أيار/مايو 2013، أثناء العرض العسكري التقليدي.

وتقرر في عام 2011 التخلي عن شراء صواريخ "توبول – إم" بهدف تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بها. مقابل نشر صواريخ جديدة من طراز "يارس-24" تضم رؤوسا انشطارية ذات توجيه مستقل.