شرطة دبي تستخدم سلاحا جديدا لمواجهة كورونا

وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الأربعاء، أن شرطة دبي استخدمت "الاسكوتر الذكي" بهدف استغلال إمكانياته في تعزيز إجراءات السلامة وتقييد حركة المشاة في الأحياء السكنية ضمن برنامج التعقيم الوطني.

ونقلت الصحيفة على لسان العميد عبد الله خادم المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، أن "الاسكوتر الذكي" يقوم بمهام عمل الدوريات في الحفاظ على سلامة المجتمع، كما تم تزويد مستخدميه بالخوذة الذكية ذات التقنية المبتكرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعتمد الخوذة تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تم برمجتها إلكترونيا عبر ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن رجل الشرطة من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بالفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح العميد عبد الله خادم المعصم أن "الاسكوتر الذكي" يمتاز بسهولة الحركة والتنقل في الأماكن المزدحمة والضيقة والأزقة في مناطق اختصاص مركز شرطة بر دبي بسرعة كبيرة، مما يساعد على رصد الظواهر السلبية ومتجاوزي الإجراءات الاحترازية المصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني.

ومن مميزات الاسكوتر الذكي العمل ببطارية لمدة "8" ساعات مع إمكانية استبدالها بأخرى، بما يسهم في المحافظة على البيئة من خطر التلوث الذي ينتج عند استخدام الآليات التي تعمل بالوقود، إضافة لربط الاسكوتر مباشرة مع إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، فيما تحتوي التجهيزات الموجودة بالاسكوتر على حقيبة إسعافات أولية تتيح للفرد استخدامها في الحالات التي تستدعي ذلك.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 290 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.