أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من ميركل... ماذا بحثا؟

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تميم بن حمد بحث مع ميركل خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية منه.

صاحب السمو يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، تم خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأبرز التطورات إقليميا ودوليا، لاسيما الأوضاع في ليبيا وأفغانستان. #قنا pic.twitter.com/PfUwYGonNC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 13, 2020

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية عن شكرها وتقديرها لأمير قطر بشأن دور الخطوط الجوية القطرية في إعادة الرعايا الألمان من مختلف أنحاء العالم إلى بلادهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أنه جرى خلال الاتصال مناقشة أبرز التطورات إقليميا ودوليا، لاسيما مستجدات الأوضاع في ليبيا وأفغانستان.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 290 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.