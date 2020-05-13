رئيس الحكومة اليمنية: يجب على المجلس الانتقالي التراجع عن تمرده

قال رئيس الحكومة اليمنية إنه "يجب على المجلس الانتقالي التراجع عن تمرده وتصعيده المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض".

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، إن "مفتاح إحلال السلام في اليمن هو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء تمرد الميليشيات المسلحة "، جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه؛ حسب "رويترز".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله إن "المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية وإنهاء تمرد الميليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في 25 أبريل/ نيسان إقامة إدارة ذاتية في عدن ومناطق جنوبية أخرى مما هدد باستئناف صراع مع الحكومة المدعومة من السعودية في الحرب متعددة الأطراف باليمن.