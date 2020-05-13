26 قتيلا في السودان بسبب "سرقة ماشية"

قتل ما لا يقل عن 26 شخصا وأصيب 19 آخرون باشتباكات تتعلق بسرقة الماشية في جنوب السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن اشتباكات اندلعت في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وأضافت "سونا" أن العنف "أدى إلى مقتل 26 شخصًا وإصابة 19 آخرين"، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) فإنه عند الحدود مع جنوب السودان، كان جنوب كردفان مسرحًا لصراع قاتل منذ عام 2011 بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يعتبرون أنفسهم مهمشين من قبل السلطة المركزية للرئيس عمر البشير، الذي تم عزله في أبريل/ نيسان 2019 من قبل الجيش تحت ضغط من حركة احتجاج كبرى.

وتم إنشاء السلطات الانتقالية في أغسطس/ آب، وهي تجري محادثات بهدف تحقيق السلام مع المتمردين من المناطق المتضررة من النزاع، مثل دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).

استشهاد 9 افراد وإصابة 16 فرد من قوات الدعم السريع في إحداث كادوقلي.

اكد الناطق الرسمي مدير دائرة التوجية والخدمات بقوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة ادم ، استشهاد 9 واصابة 16 من قواته واصابة 10 من المدنيين في الأحداث التي اندلعت بمدنية كادقلي بولاية جنوب كردفان.🇸🇩⁩ pic.twitter.com/y2D07w3ZcA — الدعم السريع الوطن (@RapidForces) May 13, 2020

والصدامات القبلية، التي غالبا ما تكون قاتلة، تهز السودان بانتظام، وخاصة في المناطق النائية مثل دارفور.

وفي الأسبوع الماضي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أعمال عنف بين قبيلتي بني عامر ونوبة في مدينة كسلا الشرقية بالقرب من الحدود مع إريتريا. كما قتل 30 شخصًا باشتباكات قبلية جنوبي دارفور.