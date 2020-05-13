وزير الصحة اليمني: الوضع خطير جراء "كورونا"

حذر وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، اليوم الأربعاء، من خطورة الوضع جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعدد من الأوبئة في البلاد، داعياً السلطات المحلية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

القاهرة - سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، شدد الوزير باعوم، على "ضرورة قيام السلطات المحلية في المحافظات بمكافحة البعوض ومسببات الفيروسات والأوبئة، وتنفيذ مشاريع وبرامج الإصحاح البيئي"، و"تسخير كافة الموارد لدعم القطاع الصحي، ومشاريع وبرامج الإصحاح البيئي للحد من انتشار الأوبئة والحميات".

وقال باعوم إن "وزارة الصحة تقوم بتوزيع ما لديها من الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية والوقاية للعاملين في القطاع الصحي، وتتابع الحكومة بالتنسيق مع المانحين أي دعم لتتمكن من إيصاله إلى المحافظات ومراكز الحجر الصحي والمستشفيات في كافة المحافظات".

ويأتي تحذير وزير الصحة اليمنية، عقب ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله "الحوثييين" إلى 72 بينها 13 حالة وفاة.

وتتوزع الـ72 إصابة بالفيروس، بـ41 حالة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) بينها 5 وفيات، و12 حالة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) بينها حالة وفاة وأخرى تعافي، و9 أخرى في محافظة لحج (جنوب اليمن) بينها 4 حالات وفاة، و4 حالات في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد) بينها وفاة واحدة، وحالتين في العاصمة صنعاء إحداهما حالة وفاة، و4 حالات في كل من محافظات مارب وأبين والمهرة وشبوة.