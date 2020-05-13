حميدتي: جهات تسعى لإحداث فتنة بين الدعم السريع والجيش وتدمير السودان

زعم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، عن تحرك جهات – لم يسمها – وتخطيطها لإحداث فتنة بين قوات الدعم السريع والجيش.

وجرت أمس واليوم الأربعاء أحداث عنف بمدينة كادقلي أسفرت عن 9 قتلى وأكثر من 16 جريحا من قوات الدعم السريع، بالإضافة لسقوط ضحايا من المدنيين.

وأكد النائب الأول في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم التالي"، تلقيه تقارير سيتم الكشف عنها قريبا تثبت "تورط أياد خفية تعمل وفق أجنده هدفها إشعال الفتن والمشاكل" في كادقلي وكسلا وتلس.

وقال حميدتي: "المخطط يهدف إلى إخراج الدعم السريع من داخل الخرطوم".

وأتم "هناك استهداف وغدر هدفه جر الدعم السريع للفتن والاصطدام مع الجيش ومن ثم تدمير الشعب السوداني والبلد بأكملها".