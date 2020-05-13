مقتل 9 وإصابة 16 من قوات الدعم السريع في السودان جنوبي كردفان

أكد الناطق الرسمي ومدير دائرة التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة أدم، مقتل9 وإصابة 16 من قواته، فضلا عن إصابة 10 من المدنيين في الأحداث التي اندلعت بمدنية كادوقلي بولاية جنوب كردفان.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال جمعة في تصريح اليوم الأربعاء إن "هنالك أضرار لحقت بتدمير عربتين من عربات الدعم السريع أثناء حركتها العادية ما بين المقر الرئيسي للدعم السريع والسوق والتي استشهد على إثرها 9 أفراد من الدعم السريع وإصابة 16، فضلا عن إصابة 10 أشخاص من المدنيين".

وقطع جمعة بعدم مشاركة قوات الدعم السريع في الأحداث التي اندلعت بمدنية كادوقلي بولاية جنوب كردفان مساء الاثنين.

مشيرا إلى صدور توجيهات قائد قوات الدعم السريع بإخلاء الجرحى فوراً إلى الخرطوم وتوجيه طائرة إلى كادوقلي لنقل المصابين.

ووصلت الطائرة الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء ،وتم نقل المصابين مباشرة إلى مستشفى الطوارئ التابع للدعم السريع بشمبات لتلقي العناية الطبية اللازمة وفيما نقل أربعة منهم إلى مستشفى فضيل لتلقي العلاج بها وقام النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بزيارة الجرحى مباشرة بعد وصولهم المستشفي.