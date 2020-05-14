بعد مخالفتهم التعليمات... تصرف مفاجئ من عراقيين اعتقلتهم الشرطة... صور

وتداول ناشطون عراقيون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا للشبان الذين قاموا بـ"جر" سيارة الشرطة بسبب تعطلها، بحسب ما أفادو به.

شباب اعتقلتهم الشرطة لان كاسرين الحظر ..

عطلت سيارة الشرطة نزلو يدفعونها حتى يوصلون للمركز وينحبسون 😂😂 pic.twitter.com/NA7VwrwQ4Q — 🇮🇶🇮🇶Nada 🇮🇶🇮🇶 (@cv1kp) May 14, 2020

وأضاف بعض متداولي الصورة أنهم "يوصلون سيارة الشرطة إلى أماكن اعتقالهم".

يذكر أن العراق في الفترة الماضية وتحديدا في آخر اسبوعين من شهر أبريل/نيسان الماضي سجل ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، إثر إعادة التجوال بشكل جزئي بعد أن كان محظورا بشكل كامل طيلة الفترة الماضية قبل بدء شهر رمضان.

وفرضت الجهات المعنية في العراق، خلال هذه الفترة، قرارات جديدة تراوحت بزيادة ساعات حظر التجوال وحصره ما بين السادسة صباحا، وحتى السادسة مساء، وحجر مدن، ومناطق كاملة بعد أن أصبحت موبوءة بالفيروس.