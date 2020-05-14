وزير الصحة العماني: العزل له خسائر ورفع الإغلاق خسائره أكبر

قال وزير الصحة العماني أحمد السعيدي إن السلطات الصحية في بلاده مدركة تماما التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتخذ الإجراءات التي تخفف من تأثيرات هذه الجائحة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19"، "كلما زادت فترة العزل كلما زادت الخسائر"، بحسب موقع صحيفة "الشبيبة" العمانية.

وتابع اليوم الخميس: "لكن رفع هذا الإغلاق والعزل ستكون أيضا خسائره أكبر، ولذلك يجب التركيز على اتباع الإجراءات والاشتراطات الصحية".

وحذر وزير الصحة من التجمعات وعدم التباعد الجسدي وحفلات الإفطار الجماعي وعدم التقيد بالإجراءات المتبعة لمواجهة كوفيد 19.

وأشار الوزير إلى أن "العديد يحمل هذا المرض ولكنه لا يحمل أي أعراض، وهؤلاء خطورتهم كبيرة، ضاربا المثل بأحد الأشخاص كان يحمل المرض ولديه أعراض نقل الفيروس لـ 17 شخص من عائلته".

ولفت الوزير إلى أنه "منذ عدة أيام كان هناك عرس بأحد محافظات السلطنة حضره 150 شخصا ولم يبلغ أحد بهذه الفاعلية، ولكن بعدها بعدة أيام حضرت فتاة تبلغ 18 عاما للمركز الصحي لديها أعراض للمرض، وعند التقصي تم اكتشاف وجود عرس حضره الكثيرون".