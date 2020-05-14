بعد تصريحات "المجلس الانتقالي"... هادي يدعو إلى "اليقظة العسكرية" في حضرموت

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني بتعزيز اليقظة ورفع الوعي الذي تتمتع به المحافظة على الدوام.

وشدد منصور هادي، خلال اتصال هاتفي بالمحافظ البحسني، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة ومتابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثاً زعزعة أمن واستقرار حضرموت والوطن عموما.

وأشاد في هذا الصدد بالكلمة التوجيهية للواء البحسني والموجهة إلى أبناء حضرموت في تعزيز وحدتهم وتعضيد تكاتفهم خلف مؤسسات الدولة والجمهورية وشرعيتها والتحذير والرفض لأي أعمال أو تشكيلات عسكرية خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية، مؤكدا أن ذلك لا يخدم حضرموت وأبناءها ولا يخدم المصالح العليا للوطن، وأمن واستقرار حضرموت.

وشدد الرئيس اليمني على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية لقطع دابر التطرف والإرهاب وأي اعمال خارجة عن الدولة ومؤسساتها.

وكان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك، دعا أمس الأربعاء، قبائل وأنصار المجلس في محافظة حضرموت شرقي اليمن، إلى إطلاق عملية عسكرية ضد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.