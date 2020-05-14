إسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية لتجنسها بالإسرائيلية

قرر رئيس الوزراء المصري إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية من دون الحصول على إذن مسبق.

وحسب موقع "المصري اليوم" نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ليالي السيد سمير صالح، من مواليد إسرائيل بتاريخ 8/3/1999، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

ويجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.

ويجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.

ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يصادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار السحب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.

ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لهم البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصولهم على الجنسية الأجنبية مع إعلان رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون بالجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمح بذلك البلد الآخر.