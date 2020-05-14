تسجيل
13:03 GMT14 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    وزير مصري يرد على المتضررين من "محور الملك سلمان" الملتصق بالعمارات السكنية

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104542/97/1045429799_0:294:3117:2048_1200x675_80_0_0_f480d977a8c0a12071befd3b89afc7f9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005141045429847-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    أثار جسر جديد تحت الإنشاء في مصر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور للجسر وقد التصق بعمارات سكنية.

    علم مصر
    © flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
    ضجة في مصر بسبب كوبري يطل على شرفات الشقق... ومسؤول يفاجئ الساخرين
    وحسب موقع "المصري اليوم" علق وزير النقل المصري كامل الوزير، على أزمة محور "ترعة الزمر" وما أثير في الأيام الماضية، مؤكداً أن المحور "مهم لأنه يربط بين جنوب وشمال الجيزة".

    وقال الوزير، في تصريحات تلفزيونية "المحور طوله 8 كيلومترات، وهو يربط بين جنوب الجيزة وشمالها، كما أنه محور مهم للغاية لأنه يربط منطقة العمرانية بشارعي الهرم وفيصل".

    وأضاف: "كان يجب إنشاء محور سريع، ولو تم إنشاء المحور بشكل سطحي فلن يكون مفيداً، موضحاً أنه لا مساس بالعقارات الملتزمة بخط التنظيم، أما العقارات غير الملتزمة فستكون مخالفة، فالمحور يجب أن يكون بـ4 حارات في كل اتجاه".

    وأوضح الوزير أن "المتضررين من الكوبري يمكنهم إخلاء وحداتهم السكنية وتعويضهم بأخرى، كما أنه تم إنشاء لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر".

    وقال الوزير: "اللي مش عاوز يفضل في شقته ويستمر هو حر واللي عايز ياخد شقة تانية ياخد، ولكن الكوبري لازم يتعمل كده ومينفعش يقل عن كده وهناك لجنة مشكلة ستدرس أوضاع العقارات السكنية بجوار الكوبري، فهناك كبار المستشارين وشركات التخطيط لم يجدوا حلا أحسن من إنشاء الكوبري بهذا الشكل".

    وختم وزير النقل، حديثه قائلاً: "لو عايزين نخطط صح لبلدنا، أنا آسف محدش يزعل مني، أنا مش هأبص لعمارة ولا اتنين ولا تلاتة، واهمل مصلحة محافظة بحالها، ده مشروع قومي، ده محور بيربط من الجنوب لشمال الجيزة، ولازم نتعاون وناخد كلام المختصين بعين الاعتبار وفي نفس الوقت نأخذ بالنا من راحة الناس، لازم كلنا نساعد في الأمر".

    وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بدأت محافظة الجيزة المصرية، في أعمال إنشاء محور يحمل اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بتكلفة 4.2 مليار جنيه مصري.

    وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجة كبيرة وموجة سخرية واسعة خلال الأيام الماضية بعد نشر صور لإنشاء الجسر في شارع الهرم الشهير بمحافظة الجيزة، الواقعة جنوب العاصمة القاهرة.


    وأظهرت الصور المتداولة الكوبري على مسافة قريبة جدًا من العمارات، وكأنه ملاصق لشرفات الشقق السكنية، ما دفع عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، محمد فؤاد للتقدم ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح الأمر.

    انظر أيضا:

    ضجة في مصر بسبب كوبري يطل على شرفات الشقق... ومسؤول يفاجئ الساخرين
    إسقاط الجنسية عن مواطنة مصرية لتجنسها بالإسرائيلية
    مصر تعرض "أقدم مفاتيح الكعبة"... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الملك سلمان, كامل الوزير, مشروع, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
    التمرد الكوروني... ماذا يحدث في السجون حول العالم
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك