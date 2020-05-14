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    أحد أعضاء الفريق الطبي بجانب لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء قيامه برش مطهر في محطة مترو الشهداء بالقاهرة كورونا - مصر

    مصر تعلن آخر موعد لمنحة العمالة غير المنتظمة

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    أعلنت الحكومة المصرية أن، اليوم الخميس، هو آخر موعد لاستكمال صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة، التي قررها السيسي لدعم المستحقين.

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، مشيرة إلى قول وزير القوى العاملة محمد سعفان إن 59 ألفا و 930 مستحقا صرفوا المنحة، وأن اليوم الخميس، هو آخر يوم في الصرف للمتخلفين.

    ولفت إلى أن صرف الدفعة الثانية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، وأن إجمالي المستحقين من الدفعة الأولى 2 مليون و37 ألفا و324 يصرفون مليارا و18 مليونا و662 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المنحة تصرف علي 3 دفعات بقيمة 500 جنيه لكل مرة.

    وأوضح: "ينتهي في الرابعة مساء اليوم الخميس استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد".

    وقال وزير القوى العاملة إن "الصرف يتم من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، بعدها يتم في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري".

    وأوضح الوزير المصري أنه يجب أن يصطحب المستحق للمنحة تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين"، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددان للصرف بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظا على سلامتهم وكرامتهم.

    © Sputnik . Mohamed Hassan
    8 معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, السيسي, مصر
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    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
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