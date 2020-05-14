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    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019

    مسلحون خاضعون للجيش الأمريكي يستولون على "البنك التجاري السوري" في الحسكة

    © REUTERS / ARI JALAL
    العالم العربي
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    هاجم مسلحون موالون للجيش الأمريكي مبنى أحد المصارف العامة الحكومية في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا) وبسطوا سيطرتهم عليه محولين إياه إلى مقر أمني بعد طرد ما تبقى به من حراس.

    قال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن مجموعة كبيرة من مسلحي تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي هاجموا المبنى الرئيسي لفرع المصرف التجاري السوري الحكومي الواقع ضمن تجمع الدوائر الرسمية الحكومية بالقسم الجنوبي من حي غويران، بمدخل حي الزهور بمدينة الحسكة بالقرب من دوار الباسل اليوم الخميس 14 أيار / مايو، وقاموا بخلع الأسوار الحديدية والجدران المحيطة، وذلك لتحويله إلى مركز أمني لهم".

    مدينة الحسكة السورية
    © Sputnik . Ateea Al-ateea
    رفض شعبي في إحدى قرى الحسكة السورية جراء قطع التيار الكهربائي المستمر من قبل "قسد"

    وتابع المراسل بأن: "المبنى الذي سيطر عليه "قسد" يقع بالقرب من سجن الصناعة "الثانوية الصناعية والمعهد الصناعي" الذي حوله الجيش الأمريكي والتنظيم الموالي له إلى سجن ومعتقل للتحقيق مع عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الحسكة المركزي".

    وبين مصدر حكومي بمحافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" بأن مبنى فرع المصرف التجاري السوري يقع على أطراف حي الزهور بمدينة الحسكة، وهو أحد المباني الخالية من الموظفين والتجهيزات والأموال، بعد نقلها إلى مقر مؤقت وسط مدينة الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، باستثناء عناصر قسم الحراسة الذين يحمون المبنى".

    وقام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي قبل أيام بطرد الموظفين الحكوميين والطلاب من مبنى مديرية السياحة الذي يضم أيضاً الثانوية السياحية الفندقية والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في حي الزهور بمدينة الحسكة.

    وأضاف المراسل أن عناصر "قسد" قاموا بتغيير جميع أقفال الأبواب الخاصة بالمبنى، وأقاموا حوله محارس وحواجز أمنية، محولين إياه إلى مقر لهم، مشيراً إلى أن مبنى مديرية السياحة ومبنى المصرف التجاري يقعان ضمن تجمع الدوائر الحكومية جنوبي مدينة الحسكة التي يسيطر على جزء كبير منها تنظيم "قسد" إلى جانب قوات "التحالف الأمريكي".

    قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد
    © AP Photo / Maya Alleruzzo
    سوريا... عصيان في سجن يضم سجناء من "داعش" وتسيطر عليه "قسد" في الحسكة

    ومبنى المصرف التجاري ومبنى مديرية السياحة احتلهما تنظيم "قسد" بعد مهاجمته مواقع الجيش السوري شهر أغسطس/ آب 2016، وبعد مفاوضات بين اللجنة المشتركة من الطرفين (الجيش العربي السوري) وبين (حدات حماية الشعب الكردية) الخاصة بتطبيق اتفاق حميميم بين الطرفين، تمت إعادة العمل الحكومي إلى عدد من مباني مؤسسات الدولة السورية ومنها (مديرية السياحة وفرع المصرف التجاري ومعهد الصم والبكم والإدارة العامة للمؤسسة السورية للحبوب وفرع جامعة الفرات وكليتي الاقتصاد والهندسة المدنية)".

    وقد تمكن تنظيم "قسد"، بدعم قوات الجيش الأمريكي، من تحويل العديد من مباني الدوائر والمؤسسات الحكومية والعسكرية والشرطية إلى مراكز أمنية للفصائل الكردية ومن هذه المباني (مبنى مديرية الأحوال المدنية في محافظة الحسكة (النفوس) وفرع شركة محروقات (سادكوب) ومديرية الصناعة والهيئة العامة للرقابة والتفتيش ومركز حبوب غويران وفرعا شرطة الهجرة والجوازات والمرور والسجن المركزي) وذلك رغم المطالبات الكثيرة لإعادتها للعمل لما لذلك من أثر كبير على الحياة اليومية للمواطنين في المحافظة.

    وتأتي هذه التطورات وسط تزايد وصول التعزيزات العسكرية واللوجستية للجيش الامريكي إلى قواعده غير الشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور.

    انظر أيضا:

    "الميلشيات التركمانية" تستهدف بالمدفعية موقعا للجيش السوري بريف الحسكة... صور
    عصيان في سجون "داعش" بمدينة الحسكة السورية
    سوريا... عصيان في سجن يضم سجناء من "داعش" وتسيطر عليه "قسد" في الحسكة
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, الولايات المتحدة, الحسكة
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    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
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