غريفيث لمجلس الأمن: كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان بالمزيد من المحن في اليمن

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن أزمة كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان بالمزيد من المحن في اليمن.

وأضاف غريفيث في كلمة له بمجلس الأمن، اليوم، أن اليمن عانى بالفعل أكثر من أي دولة أخرى".

وأوضح أن "الأمم المتحدة قدمت خريطة طريق قابلة للتنفيذ".

يحدث الآن: مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، يطلع #مجلس_الأمن على الوضع في #اليمن. يمكنكم المشاهدة مباشرة على: https://t.co/N2ViTju96n — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) May 14, 2020

وأشار إلى أن "الأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك".

وأكد غريفيث أن "إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية يبعث على القلق".

وتابع: "الحكومة اليمنية انخرطت بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن لا تزال مستمرة وهذا أمر مقلق".

وأعرب غريفيث عن قلقه "إزاء أحكام الإعدام بحق عدد من الصحفيين في اليمن" ودعا إلى إطلاق سراحهم.