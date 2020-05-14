المبعوث الأممي لليمن يعرب عن قلقه جراء إعلان الجنوبي للإدارة الذاتية

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب يبعث على القلق.

وأكد غريفيث، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: "إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية يبعث على القلق".

وأشار إلى أن "الحكومة اليمنية انخرطت بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن "انتهاكات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن لا تزال مستمرة وهذا أمر مقلق".

وأعرب غريفيث عن قلقه "إزاء أحكام الإعدام بحق عدد من الصحفيين في اليمن" ودعا إلى إطلاق سراحهم.

وأعلن المجلس الانتقالي، يوم 25 نيسان/ أبريل، الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وهدد بإشعال الصراع مرة أخرى مع الحكومة المدعومة من السعودية في الحرب المتعددة الأطراف باليمن.