إسرائيل تحتفي بكاتب سعودي يتحدث عن التطبيع معها

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أشادت فيه بالكاتب السعودي، عبد الرحمن العكيمي.
آن الأوان أن نقول وداعا للغة التخوين— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 14, 2020
يحمل الكاتب السعودي عبدالرحمن العكيمي في مقال على جريدة عكاظ على الاتهامات الموجهة للسعودية لدى مراعاة مصلحتها في إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل في مختلف المجالات سيما وأن مثل هذه العلاقات متاحة مع العديد من الدول العربية والإسلامية pic.twitter.com/g9ciUdRi9K
وقالت الخارجية الإسرائيلية "آن الأوان أن نقول وداعا للغة التخوين".
وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية"، قائلة:
يحمل الكاتب السعودي عبدالرحمن العكيمي، في مقال على جريدة عكاظ على الاتهامات الموجهة للسعودية لدى مراعاة مصلحتها، في إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل، في مختلف المجالات، سيما وأن مثل هذه العلاقات متاحة مع العديد من الدول العربية والإسلامية.
واقتبست الخارجية الإسرائيلية مقطعا من مقال العكيمي، الذي يقارن فيه بين بلاده وبين دول أخرى سارت في درب التطبيع مع إسرائيل.
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