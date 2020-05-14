لمواجهة كورونا... دبي تستعين بنظارة ذكية قادرة على مسح 100 شخص في الدقيقة

قال نائب مدير إدارة أمن المواصلات في دبي العقيد محمد العبار، إنه في ظل أزمة كورونا، اضطرت السلطات إلى البحث عن وسائل ذكية لتأمين المواصلات العامة.

وأضاف في تصريح لشبكة "CNN"، أن بالبحث مع الشركات وعلى المواقع الإلكترونية، وجدوا نظارة ذكية يطلق عليها اسم "روكيت تي1".

وأوضح أن "النظارة متخصصة في الكشف على حرارة مستخدمي وسائل النقل العام أو المستشفيات".

وأشار إلى أنها تتمتع بمزايا كثيرة منها خفة الوزن حيث تزن 200 غرام، وتستطيع دمج التصوير الحراري مع الأشعة تحت الحمراء مع تقنية الذكاء الاصطناعي وتلتقط درج الحرارة الشخص من على بعد مترين".

وتابع: "يمكن أيضا ربطها بغرفة عمليات إدارة المرور لمتابعة السيارة المشتبه بها والتوصل إليهم".

وأكد أن "النظارة الذكية تستطيع التقاط حرارة 100 شخص في الدقيقة الواحدة".

ولفت إلى أن الإمارات تسعى إلى استخدام التكنولوجيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وبالتالي استعانت بالنظارة ومن قبلها الخوذة الذكية والتي تساعد على فحص 30 ألف شخص في أسبوع واحد من مستخدمي مترو دبي والحافلات".

وذكر أن دبي تستخدم أيضا الكاميرا الحرارية والتي ساعدت في أسبوع واحد على رصد 3 آلاف شخص ولكنهم جميعا كانوا غير مصابين بالفيروس ولكن يعانون من ارتفاع درجات الحرارة".

كما ناشد العبار المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية التي توصى بها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.