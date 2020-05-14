لمن تجوز الزكاة؟... الأوقاف الكويتية ترد على فتوى دار الإفتاء المصرية

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، فتوى بجواز إعطاء الزكاة والصدقة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض.

بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أكد عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية، الخبير في الموسوعة الفقهية الدكتور أحمد الحجي الكردي، أنه "لا يجوز إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر أو زكاة المال، أما الصدقات العامة فمفتوح بابها للمسلمين وغير المسلمين وأجرها كبير".

ونقلت الصحيفة تأييد العميد الأسبق لكلية الشريعة الأستاذ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، لما قاله الكردي، وأوضح أن "الزكوات حددت مصارفها في القرآن ، ومنها زكاة الفطر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية توزيعها بسنته القولية والعملية (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) أي المسلمين. أما غير المسلمين فيعطون من الصدقات وهي واسعة في مصادرها ولصاحبها الحق أن يجعلها لمن شاء".

وفِي السياق ذاته، قال الداعية الدكتور أحمد الكوس إن "عموم الزكاة وكذلك زكاة الفطر يجب أن تعطى فقط للمسلم، ولايجوز اعطائها لغير المسلم".

وأضاف: "الصدقة أمرها واسع ويجوز إعطائها لغير المسلم، خصوصا للأقارب غير المسلمين".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى بجواز إعطاء الزكاة والصدقات لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذاً بظاهر آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملاً بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذهب المعتبرين.