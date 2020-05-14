أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا دعم التعاون وتقوية الصداقة

أجرى تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الخميس، مع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الخميس، بأن ابن حمد اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على صحة جونسون، وبحثا عددا من القضايا والملفات المشتركة.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني اطمأن خلاله على صحته، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية المبذولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا وجهود البلدين وتعاونهما في هذا الشأن.#قنا pic.twitter.com/rUE5XeMQSo — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 14, 2020

وأفادت الوكالة بأنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية المبذولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وجهود البلدين وتعاونهما في هذا الشأن.

وأشارت الوكالة في تغريدة جديدة لها على موقعها الرسمي على "تويتر"، أنه جرى مناقشة أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين، الإقليمي والدولي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 290 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.