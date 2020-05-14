مبعوثة الجامعة العربية في روما: الإمارات نموذج عالمي يحتذى به في الإنسانية

أشادت السفيرة إيناس مكاوي رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في روما والفاتيكان بالدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، من إرسال مساعدات للدول التي تشهد أزمات اقتصادية وصحية.

وقالت مكاوي في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام": إن "دولة الإمارات كانت في مقدمة الدول التي استجابت للمبادرة التي قام مجلس السفراء العرب في روما بإطلاقها تحت اسم المبادرة العربية للتضامن مع إيطاليا، حيث وصلت من دولة الإمارات تضامنا مع الحملة طائرة مساعدات وجاءت محملة بأجهزة وأدوية وإسعافات واحتياجات طبية كانت المستشفيات في إيطاليا في حينها في أشد الاحتياج إليها ".

وأضافت أن "دولة الإمارات ومنذ تأسيسها وحتى الآن وهي تسير على هذا النهج الذي وضعه الشيخ زايد بن سلطان في دعمها للقيم الإنسانية النبيلة الراسخة التي تركها".

وختمت بأن "دولة الامارات أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في الإنسانية والتعاطف والتكاتف من أجل حماية الإنسان وأينما كان وأصبحت تسجل مسارا يحتذى في مجال العمل الإنساني والتنموي".