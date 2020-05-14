رئيس الحكومة العراقية يوجه دعوة إلى الرئيس بوتين لزيارة بغداد

وجه رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد أكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم [الكاظمي] الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل السفير الروسي في بغداد، السيد مكسيم ماكسيموف، ونقل السفير الروسي تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن. pic.twitter.com/Alh1qZuAcx — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 14, 2020

وعلق رئيس الحكومة العراقية على ذلك، قائلا: "سأكون سعيدا بزيارة موسكو"، مضيفا: "العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء".

وكانت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي أدت اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، أمام البرلمان العراقي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على خلفية احتجاجات عنيفة اندلعت، أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تطالب بإقالة الحكومة وبإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.