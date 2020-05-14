سوريا تعلن إجراءات جديدة بشأن كورونا في أيام عيد الفطر

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، عن إجراءات جديدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أصدر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا بيانا، اليوم، أعلن إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 أيار/مايو ولغاية 30 منه ومع الالتزام بحظر التجول الليلي".

وأقر الفريق الحكومي في البيان ذاته الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض خلال فترة عيد الفطر من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن يتم تعديل أوقات الحظر الليلي بعد العيد مباشرة لتصبح من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي".

وبموجب البيان منعت "الحكومة أي مظاهر تجمعات تتعلق بالعيد خاصة ألعاب الأطفال بكل مكوناتها وصالات الألعاب على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات".

الحكومة السورية أعلنت أيضا "الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد".

المنافذ الحدودية، بحسب البيان، تستمر بالإغلاق مع إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام تبعاً للمتغيرات المتعلقة بالفيروس".

وبالأمس، أعلنت سوريا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 48 إصابة شفي منها 29 حالة وتوفي 3.