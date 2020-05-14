تسجيل
21:55 GMT14 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فلسطنيون يشاركون في مسيرة بمناسبة النكبة شمال إسرائيل

    ذكرى النكبة... كيف يبقي الفلسطينيون أمل "العودة" حيا في زمن الجائحة؟

    © REUTERS / Ammar Awad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104104/17/1041041702_0:154:5472:3232_1200x675_80_0_0_13332194ebb1e7bda8557d40574544f0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005141045435202-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D8%9F/

    يحي الفلسطينيون، غدًا الجمعة، الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، حينما أعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل بعد جولات من المواجهة العسكرية بين عصاباتها المسحلة والجيش العربي الذي لم ينجح في صد العدوان المدعوم من الغرب.

    الصراع الذي اشتعل عام 1948 أفضى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين (السكان الأصليين لفلسطين التاريخية)، وتدمير مئات القرى والمدن، كما نجحت العصابات المسلحة في تهجير نحو 800 ألف من هؤلاء السكان خلال ذلك العام.

    حركة المقاومة الإسلامية حماس
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    في ذكرى النكبة الفلسطينية... "حماس" تؤكد على التمسك بالمقاومة

    وفي حين كانت المسيرات والمظاهرات سبيلًا للتعبير عن الغضب والدعوة للعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى، فإن الجوالات الذكية وما توفره من اتصال مع العالم الافتراضي شكلت بديلًا ملائمًا للفلسطينيين كي يعبروا عن وجودهم وآرائهم، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا.

    وفقًا لموقع "سويس إنفو" أصبحت التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة مثل برامج الاتصال عبر خاصية الفيديو وغيرها، واحدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة، التي كانت سببًا في هجرة أجدادهم من البلاد.

    اعتاد الفلسطينيون على إطلاق المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية في الخامس عشر من مايو/ أيار من كل عام إحياء لذكرى النكبة وتأكيدًا على حق العودة، وعادة ما كان يسقط عشرات الجرحى وربما يقتل البعض برصاص الجيش الإسرائيلي.

    لكن هذا العام، تأتي الذكرى في خضم الجائحة التي قوضت الحركة في كل مكان حول العالم، لذا ألغيت المسيرات هذه المرة، وأجاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس للفلسطينيين في الضفة الغربية، ممارسة الأنشطة الرقمية لإحياء الذكرى.

    التطبيق المجاني "فلسطين في آر" يهدف إلى ربط الفلسطينيين المشتتين حول العالم ببلدات وقرى آبائهم، والتي أًصبح بعضها مهجورًا الآن ضمن أراضي إسرائيل.

    ويقول مؤسس التطبيق، سالم براهمة البالغ من العمر 30 عامًا: "القدوم لفلسطين نقطة تحول، خاصة للفلسطينيين الذين لا يُسمح لهم بالزيارة. نريد إطلاعهم على فلسطين ومساعدتهم على الشعور بهذا المكان وفهمه".

    على جانب آخر، نظم ناشطون فلسطينيون وأجانب، يوم الأحد، مظاهرة إلكترونية، للمطالبة بضرورة الضغط على إسرائيل، وقالوا إن "هدف المظاهرة هو رفع الحصار عن قطاع غزة".

    وشارك المتظاهرون في هذه الفعالية عبر تطبيق "زووم" لمكالمات الفيديو، التي أدارها الناشط السياسي، المتضامن مع فلسطين والمقيم في نيوزيلاندا، جون مينتو، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

    وعلّق بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية إلى جانبهم، بينما ارتدى البعض الآخر قمصانا مرسوم عليها العلم أو الكوفية الفلسطينية.

    جامعة الدول العربية تجتمع لمناقشة موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، القاهرة، مصر 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    جامعة الدول العربية: إسرائيل مقدمة على "جريمة حرب" جديدة

    وقالت الناشطة الفلسطينية من غزة، بشائر معمر، خلال مشاركتها في التظاهرة إن "كل دول العالم، أغلقت مطاراتها وحدودها، لكن في غزة، الحدود مغلقة بفعل الحصار، والمطار دمرته الطائرات الإسرائيلية عام 2001، وأما الميناء فهو يستخدم فقط للصيد، ولا يستطيع الفلسطينيون التنقل عبره".

    وتتزامن ذكرى النكبة هذا العام مع ضغوط فلسطينية وعربية للتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ورفض مشروع السلام الأمريكي "صفقة القرن".

    وقالت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، إن إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب.

    ودعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة العمل على إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

    إنفوجراف - أهم بنود صفقة القرن
    © Sputnik /
    أهم بنود "صفقة القرن"

    انظر أيضا:

    لطفي بوشناق عن "مسلسلات التطبيع": التاريخ لا يحرف وفلسطين معروفة أرضا وقضية 
    شاهد... الحلقة الكوميدية المحذوفة التي أغضبت رئيس وزراء فلسطين وأثارت ضجة
    "فلسطين الفعلية"... الكشف عن أخطر ما كانت تخططه إسرائيل للأردن
    الكلمات الدلالية:
    النكبة الفلسطينية, ذكرى النكبة, يوم النكبة, النكبة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
    التمرد الكوروني... ماذا يحدث في السجون حول العالم
    نيويورك تايمز دائما على حق حتى عندما تكذب
    "نيويورك تايمز" دائما على حق حتى عندما تكذب
    إنفوجرافيك
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك