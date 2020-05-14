"التزموا المنازل"... مصر تحذر من أول موجة شديدة الحرارة هذا الموسم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن المحافظات المصرية ستشهد موجة حارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر محمود شاهين في تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز" اليوم، إن اليوم الخميس هو بداية لموجة حارة تشهدها البلاد، وستتأثر بها محافظات شمال وجنوب الصعيد.

وتوقع شاهين ارتفاع درجات الحرارة في تلك المحافظات بما يزيد عن 40 درجة، ومن الممكن سقوط أمطار، ولكن على بعض المناطق الجبلية، مثل منطقة جبال الأحمر الأحمر.

وأوضح أن المواطنين سيشعرون خلال الأيام المقبلة بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد حول الموجة الحارة التي بدأت من اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ولفت شاهين إلى أن مصر تشهد موجة حارة، ومن الممكن أن نشهد انخفاض في درجات الحرارة، بحكم أن المحافظات المصرية ليست في فصل الصيف، ولكن في منتصف فصل الربيع، وتدريجيا ندخل في فصل الصيف.

وحذر شاهين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الصيام، مناشدا المواطنين بضرورة التزام المنازل خلال هذه الفترة، خاصة وأن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و42، أشدها في محافظات الصعيد (جنوب مصر).