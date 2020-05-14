وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الوضع في الشرق الأوسط

موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل بارز للاتحاد الأوروبي للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم: "سيتم بحث آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف الممثل: "كان هناك وضع سياسي داخلي غير مستقر في إسرائيل، وفي النهاية اتفقوا على حكومة وحدة وطنية مهمتها الرئيسية، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، مكافحة فيروس كورونا المستجد".

ويعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد بشأن خطط إسرائيل التي تتمتع بدعم الولايات المتحدة لضم عدد من الأراضي الفلسطينية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن ضم الأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي ومبدأ التعايش بين الدولتين.

ويعتزم الوزراء الأوروبيون تجديد دعواتهم لإسرائيل بالتخلي عن خططها الأخيرة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكانت مصادر في الإدارة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة ستوافق على مبدأ ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة الأغوار إلى السيادة الاسرائيلية، فقط إذا قبلت إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية وتبني خطة الإدارة الأمريكية للسلام كلها كوحدة واحدة غير مجزأة.