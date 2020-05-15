بالفيديو... أسراب من الحشرات والصراصير تجتاح بلدة لبنانية على حدود سوريا

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن أسرابا من الحشرات والصراصير اجتاحت بلدة عرسال ومخميات النازحين السوريين فيها.
بلاء أو ابتلاء أو شو ؟؟؟؟؟— nafas123_7th 💛💛💛❤❤ (@faten_123_7uyyt) May 15, 2020
عرسال 👇👇👇👇 pic.twitter.com/dLM3Xc98Cc
وقامت السلطات المحلية بالتحرك ورش المبيدات بعد تفاقم أعدادها ما يهدد سلامة المواطنين وصحتهم.
وعلق مدير مركز الإرشاد الزراعي في البقاع خالد ياغي للوكالة اللبنانية أنه "لا داعي للخوف أو الهلع، فالحشرة التي ظهرت هي ذاتها الحشرة التي ظهرت في العام المنصرم، وهي تعيش تحت التراب في الشتاء وتخرج في الصيف في مناطق سكنية وهي غير سامة ومفيدة للزراعة".
موجة صراصير تجتاح عرسال وبعض القرى في البقاع pic.twitter.com/zmjQIMLHeY— فريد (@cEtw7qn7etpF0CJ) May 15, 2020
وأوضح أن " المبيدات الحشرية لا تؤثر في الكالوسوما قد تقوم بتخديرها وشلها مدة بسيطة ولكن من دون جدوى، لذا لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال".
وأظهرت مقاطع الفيديو أسرابا كبيرة من الحشرات في البلدة البقاعية القريبة من الحدود اللبنانية السورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)