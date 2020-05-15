بالفيديو... أسراب من الحشرات والصراصير تجتاح بلدة لبنانية على حدود سوريا

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الخميس، مقاطع فيديو تظهر اجتياح أعداد كبيرة من الحشرات والصراصير لبلدة عرسال اللبنانية الواقعة على الحدود بين لبنان وسوريا.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن أسرابا من الحشرات والصراصير اجتاحت بلدة عرسال ومخميات النازحين السوريين فيها.

بلاء أو ابتلاء أو شو ؟؟؟؟؟

عرسال 👇👇👇👇 pic.twitter.com/dLM3Xc98Cc — nafas123_7th 💛💛💛❤❤ (@faten_123_7uyyt) May 15, 2020

وقامت السلطات المحلية بالتحرك ورش المبيدات بعد تفاقم أعدادها ما يهدد سلامة المواطنين وصحتهم.

وعلق مدير مركز الإرشاد الزراعي في البقاع خالد ياغي للوكالة اللبنانية أنه "لا داعي للخوف أو الهلع، فالحشرة التي ظهرت هي ذاتها الحشرة التي ظهرت في العام المنصرم، وهي تعيش تحت التراب في الشتاء وتخرج في الصيف في مناطق سكنية وهي غير سامة ومفيدة للزراعة".

موجة صراصير تجتاح عرسال وبعض القرى في البقاع pic.twitter.com/zmjQIMLHeY — فريد (@cEtw7qn7etpF0CJ) May 15, 2020

وأوضح أن " المبيدات الحشرية لا تؤثر في الكالوسوما قد تقوم بتخديرها وشلها مدة بسيطة ولكن من دون جدوى، لذا لا داعي لمكافحتها وهدر الوقت والمال".

وأظهرت مقاطع الفيديو أسرابا كبيرة من الحشرات في البلدة البقاعية القريبة من الحدود اللبنانية السورية.