وصفت بـ"لحظة استثنائية"... احتفاء أمريكي بذكرى نقل السفارة إلى القدس 

احتفى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بذكرى مرور عامين على نقل سفارة بلادهم إلى القدس.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية احتفوا بذكرى مرور عامين على نقل سفارة بلادهم إلى القدس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت وصف ما جرى بأنه "خطوة تاريخية".

Two years ago today @realDonaldTrump kept his promise and opened the U.S. Embassy in Jerusalem.



I was honored to be in Israel to celebrate this historic occasion.

🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/Tb1P3QtQM6 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 14, 2020

وأكدت الصحيفة أنه على رأس كبار المسؤولين الأمريكيين الذين قاموا بالاحتفاء، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس، دونالد ترامب، حيث كتبت قائلة:

قبل عامين، أوفى دونالد ترامب بوعده، وفتح سفارة الولايات المتحدة في القدس، ولقد تشرفت بهذا الأمر في إسرائيل للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

Two years ago today ⁦@realDonaldTrump⁩ kept his promise and opened the ⁦@usembassyjlm⁩. pic.twitter.com/tAfMK0N3uI — Avi Berkowitz (@aviberkow45) May 14, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان آفي بيركوفيتش، مساعد كبير المستشارين في البيت الأبيض، والذي يتولى ملف الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، قوله "الرئيس (ترامب) أوفى بوعده وفتح السفارة في القدس".

Two years ago today, at President @realDonaldTrump's direction, we dedicated the U.S. Embassy in Jerusalem. It was a remarkable moment for our two countries and a magnificent tribute to our deep and historic friendship, and desire to advance peace in the region and world. https://t.co/lj8me5xhip — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 14, 2020

وأرفقت الصحيفة نفسها تغريدة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والتي قال فيها:

لقد كانت لحظة استثنائية لكلا البلدين (إسرائيل وأمريكا)، وإشادة رائعة بصداقتنا العميقة والتاريخية، وهي لحظة للتأكيد على رغبتنا في تعزيز السلام في المنطقة والعالم.

Today is the 2nd anniversary of the opening of the US Embassy in Jerusalem. Pls enjoy this video which captures some of the highlights, & shares some reflections, of that historic day. Thanks Pres. Trump for keeping a sacred promise to an ancient people. https://t.co/SsMn2Yd9Bc — David M. Friedman (@USAmbIsrael) May 14, 2020

ولم يفت السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشاركة في هذا الاحتفاء، حيث كتب في تغريدة جديدة له:

تصادف اليوم الذكرى الثانية لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس. الرجاء الاستمتاع بهذا الفيديو الذي يلتقط بعض النقاط البارزة، ويشارك بعض التأملات في ذلك اليوم التاريخي.

פרידמן על העברת השגרירות: “מהימים המרגשים בחיי” | ישראל היום https://t.co/yQ4ALtoLTR — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) May 15, 2020

ويشار إلى أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وفريدمان وبعض المسؤولين الأمريكيين قد افتتحوا السفارة الأمريكية في القدس، بعد نقلها من تل أبيب، في الرابع عشر من مايو/أيار 2018.