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    مستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين خلال إزاحة الستار عن لافتة السفارة الأمريكية في القدس، 14 مايو/ أيار 2018

    وصفت بـ"لحظة استثنائية"... احتفاء أمريكي بذكرى نقل السفارة إلى القدس 

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    العالم العربي
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    الموضوع:
    صفقة القرن (143)
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    احتفى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بذكرى مرور عامين على نقل سفارة بلادهم إلى القدس.

    وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية احتفوا بذكرى مرور عامين على نقل سفارة بلادهم إلى القدس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت وصف ما جرى بأنه "خطوة تاريخية".

    وأكدت الصحيفة أنه على رأس كبار المسؤولين الأمريكيين الذين قاموا بالاحتفاء، إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس، دونالد ترامب، حيث كتبت قائلة:

     قبل عامين، أوفى دونالد ترامب بوعده، وفتح سفارة الولايات المتحدة في القدس، ولقد تشرفت بهذا الأمر في إسرائيل للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.

    ونقلت الصحيفة على لسان آفي بيركوفيتش، مساعد كبير المستشارين في البيت الأبيض، والذي يتولى ملف الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، قوله "الرئيس (ترامب) أوفى بوعده وفتح السفارة في القدس".

    وأرفقت الصحيفة نفسها تغريدة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والتي قال فيها:

    لقد كانت لحظة استثنائية لكلا البلدين (إسرائيل وأمريكا)، وإشادة رائعة بصداقتنا العميقة والتاريخية، وهي لحظة للتأكيد على رغبتنا في تعزيز السلام في المنطقة والعالم.

    ولم يفت السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشاركة في هذا الاحتفاء، حيث كتب في تغريدة جديدة له:

    تصادف اليوم الذكرى الثانية لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس. الرجاء الاستمتاع بهذا الفيديو الذي يلتقط بعض النقاط البارزة، ويشارك بعض التأملات في ذلك اليوم التاريخي.

    ويشار إلى أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وفريدمان وبعض المسؤولين الأمريكيين قد افتتحوا السفارة الأمريكية في القدس، بعد نقلها من تل أبيب، في الرابع عشر من مايو/أيار 2018. 

    الموضوع:
    صفقة القرن (143)

    انظر أيضا:

    في كتابها الجديد... هايلي: خلافات داخلية نشبت بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
    في ذكرى افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس... ترامب: نفخر بعلاقتنا القوية مع إسرائيل
    إسرائيل تصادق على توسعة للسفارة الأمريكية في القدس
    إسرائيل تمنح مبنى السفارة الأمريكية في القدس مساحة إضافية
    دمج القنصلية الأمريكية العامة في السفارة الجديدة بالقدس في مارس
    الكلمات الدلالية:
    القدس, صفقة القرن, السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان, إيفانكا ترامب, افتتاح السفارة الأمريكية في القدس, السفارة الأمريكية في القدس
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