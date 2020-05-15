بالفيديو...فنان سوري يهاجم وزراء بلاده

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" مقطع فيديو لفنان سوري يهاجم فيه وزراء بلاده بعد تصريحات نسبت لوزير المال السوري، مأمون حمدان، قال فيها إن رواتب الموظفين في الدوائر العامة يمكن أن تكفي".

وظهر الفنان السوري بشار إسماعيل في مقطع فيديو نشر على قناته الشخصية على "يوتيوب"، أمس الخميس، وقال فيه: "الوزراء السوريين لا يعرفون معنى كلمة وزير، لأنه لو علموا لكانوا أهلا لحمل هذه الكلمة".

وأضاف إسماعيل، قائلا: إن "الوزير هو الذي يؤازر الحاكم ويكون معه ويعمل لصالح المواطنين، الذين يعتبرون قوام الدولة، بدونه لا يوجد لا وزير ولا أمير".

وانتقد تصريحات منسوبة للوزير حمدان بشأن "أن المواطن قادر على أن يعيش من راتبه إذا تدبر أمره بالشكل الصحيح"، ووجه حديثه له: "هل تستطيع تدبر أمرك براتب 50 ألف ليرة.. دائما الإبداع في حالات الحرب وليس السلم.. الإبداع يكون في تحمل المسؤولية وإنقاذ الشعب من حالة يرثى لها".

وأضاف الفنان موجها كلامه للوزير: "هل أنت جاد في تصريحاتك.. إذا أردت قول شيء قل شيئا يفيد المواطن ويجعله يحب وطنه، لا تتحدث من فوق الأساطيح"، مشيرا إلى غلاء المعيشة في سوريا.

وفي وقت سابق، نفت وزارة المال السورية صحة التصريح المنسوب لوزيرها، وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة لـ RT أن الوزير ظهر بتاريخ 13/5/2020 باتصال هاتفي على قناتي "السورية" و"الإخبارية"، للحديث عن أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020، وانعكاساته التنفيذية وموعد صدورها.