ممثلة عربية مرشحة لقائمة أجمل 100 وجه في العالم

أعلنت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ترشيحها من قبل "تي سي كاندلر" التي تعنى في اختيار أفضل 100 وجه في العالم منذ الثمانينيات لدخول القائمة عن عام 2020

وقامت الممثلة المصرية بنشر صورة للإعلان الذي وضع على صفحتها وعبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز، وكتبت: "شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه في العالم"، مشيرة إلى أنها "ممتنة وتشعر انها سعيدة ومباركة بهذا الأمر". ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر هذا العام بعد دراسة كاملة على كل المرشحين.

شكرا لترشيحي في اجمل ١٠٠ وجه في العالم. 🙏🏻

I’ve been nominated for the 100 most beautiful faces around the world of 2020 ❤️ #blessed #thankful pic.twitter.com/BslO1iOwxP — Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) May 13, 2020

وبالاضافة إلى هنا، فان كل من "نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وياسمين صبري من النجمات العربيات المرشحات ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.