ممثلة عربية مرشحة لقائمة أجمل 100 وجه في العالم

وقامت الممثلة المصرية بنشر صورة للإعلان الذي وضع على صفحتها وعبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز، وكتبت: "شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه في العالم"، مشيرة إلى أنها "ممتنة وتشعر انها سعيدة ومباركة بهذا الأمر". ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر هذا العام بعد دراسة كاملة على كل المرشحين.
شكرا لترشيحي في اجمل ١٠٠ وجه في العالم. 🙏🏻— Hannah El-Zahed (@HannahElZahed) May 13, 2020
I’ve been nominated for the 100 most beautiful faces around the world of 2020 ❤️ #blessed #thankful pic.twitter.com/BslO1iOwxP
وبالاضافة إلى هنا، فان كل من "نانسي عجرم، وهيفاء وهبي، وياسمين صبري من النجمات العربيات المرشحات ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.
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