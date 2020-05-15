سلطنة عمان تدرس خفضا إضافيا لإنتاج النفط في يونيو

قال وزير النفط العماني، اليوم الجمعة، إن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران بكمية إضافية تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل يوميا.

وذلك بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في "أوبك" تخفيضات إضافية لتقليص تخمة عالمية.

وقال الوزير محمد الرمحي، لوكالة "رويترز"، عن خطط عمان إنه من المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتبارا من يونيو/ حزيران، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تنفذ في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات، هذا الأسبوع، بزيادة تخفيضاتها الإنتاجية بواقع 1.180 مليون برميل يوميا إضافية في يونيو.