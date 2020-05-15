البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل أن تسود المحبة والاحترام في العائلات

دعا البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، في اليوم العالمي للعائلة، الجميع للصلاة من أجل العائلات لتنمو روح المحبة والاحترام والحرية فيها.

وكتب البابا فرنسيس على تويتر، "اليوم هو اليوم العالمي للعائلة: لنصلِّ من أجل العائلات لكي ينمو روح الرب فيها، روح المحبّة والاحترام والحريّة".

اليوم هو اليوم العالمي للعائلة: لنصلِّ من أجل العائلات لكي ينمو روح الرب فيها، روح المحبّة والاحترام والحريّة. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) May 15, 2020

وفي تغريدة أخرى، سابقا، أشار البابا إلى العنف المنزلي بسبب الحجر الصحي، حيث نشر الحساب الرسمي للبابا فرنسيس عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "في زمن الحجر الصحّي هذا، تسعى العائلة للقيام بالعديد من الأمور الجديدة، وهناك إبداع كبير للمضي قدمًا ولكن نجد أحيانًا العنف المنزلي أيضًا. لنصلِّ معًا من أجل العائلات لكي تستمرّ بسلام وإبداع وصبر في هذا الحجر الصحّي".

كما أجري يوم الصلاة البارحة، الذي نظمته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وشجّع البابا فرنسيس الجميع على الاتحاد كإخوة في الطلب من الله لكي يحررنا من هذا الشرّ.