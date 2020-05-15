العراق يطلق رحلة استثنائية لإعادة مواطنيه العالقين في الإمارات

أعلنت وزارة النقل العراقية، جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة، إعلان وزارة النقل العراقية عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم الجمعة 2020/5/15 استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .

وبينت إدارة الشركة أن تسيير الرحلة جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل لاستحصال الموافقات الرسمية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق المباشر مع وزارتي الخارجية والصحة والسلطات الإماراتية لتسهيل إجراءات إعادة عوائلنا الكريمة إلى أحضان بلدهم.

وذكرت الوزارة أن التواصل والمتابعة مستمرة مع الجهات المختصة لإكمال الموافقات الأصولية لتنفيذ رحلات مماثلة ولقطاعات أخرى والتي سيتم الإعلان عنها من خلال موقعي وزارة النقل العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.