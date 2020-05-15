"آرتي" تبدأ تلقي طلبات المشاركة بمسابقة خالد الخطيب الدولية 2020

أعلنت قناة "آرتي"، اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية تلقي طلبات المشاركة بمسابقة جائزة "Khaled Alkhateb International Memorial Awards"، التي تعد جائزة سنوية تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع.

وأطلقت القناة الجائزة تكريسا لذكرى مراسلها، خالد الخطيب، الذي عمل سابقا في وكالة "سبوتنيك" الروسية وقتل في سوريا عام 2017.

وتمنح جائزة خالد الخطيب الدولية جوائز في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص" حيث تختارها لجنة تحكيمية تتألف من صحفيين أجانب وروس بارزين.

وشارك في السنة الأولى من إطلاقها مشاركين من أكثر من 20 دولة وبعشر لغات، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا، دأبا على تغطية الوضع في مناطق العراق وسوريا بعد طرد "داعش" منها.

وفي عام 2019 تنافست على الجائزة أعمال من 25 دولة. وحصل على الجائزة ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند الذين تحدثوا عن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة Khaled Alkhateb Memorial Awards السنوية الثالثة في 30 يوليو، في الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي خالد الخطيب البالغ 25 عاما.