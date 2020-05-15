الخارجية تفاجئ المواطنين: ما جرى تداوله لا علاقة له برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

وقالت الوزارة في بيانها أن القائمة المتداولة ما هي إلا قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب والتي أُزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وأكدت الوزارة أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب، التي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية، آملة أن يكلل مسعاها بالنجاح.

وكانت واشنطن خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاما، عندما وضعت الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات إسلامية إرهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى 1996.

وفي العام 1998 طردت الولايات المتحدة السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية تجاهد الخرطوم من أجل رفعها تماما حتى الآن.

ولكن في الأيام الماضية وافقت الحكومة الأمريكية على ترشيح الدبلوماسي السوداني المخضرم، نور الدين ساتي، سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.

وساتي (70 عاما)، دبلوماسي مخضرم عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينيات ثم تقاعد والتحق بالأمم المتحدة فعمل في بعثاتها لحفظ السلام في الكونغو الديموقراطية ورواندا وفقا لـ"أخبار السودان".

وهو أيضا أديب سوداني معروف، وأستاذ سابق في اللغة والأدب الفرنسي بجامعة الخرطوم السودانية، كما شغل العديد من المناصب المهمة ومنها الأمين العام للمكتبة السودانية الوطنية.