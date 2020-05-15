عضو المجلس الوطني الفلسطيني: الاستعمار نجح في اختراق الجدار العربي

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نجيب القدومي، إن "الذكرى الثانية والسبعين للنكبة تختلف تماما عن سابقاتها لأن العدو الصهيوني ما زال على نفس الوتيرة التي بدأ بها اغتصابا وقتلا وتدميرا".

وأشار إلى أن "الجديد في الأمر هو الدعم الأمريكي اللا محدود والمتغطرس بهذه الطريقة التي تؤكد على أن العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية يتنكرون من كافة القرارات والقوانين الدولية جملة وتفصيلا في الوقت الذي يحاولون فيه تطبيق صفقة القرن يأتي بومبيو من أجل المصادقة على مصادرة أملاك من الضفة الغربية شمال البحر الميت والأغوار الفلسطينية والأردنية ما يعد أمرا خطيرا جدا ويشي إلى تطورات خطيرة في المنطقة".

وأوضح، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، أن "الفلسطينيين لن يكون لهم خيار حال ضم الأغوار والمناطق شمال البحر الميت، فلن يكون هناك دولة فلسطينية بعد مصادرة الأراضي وهدم البيوت من أجل تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية التي أصبحت كونتونات وسط صمت العالم".

وأشار إلى أن "الاستعمار نجح في أن يخترق الجدار العربي الذي كان يعتبر عمق فلسطيني في حماية القضية والدفاع عنها في ظل زوال اللاءات الثلاثة المعروفة عند العرب ولذلك استغلت الصهيونية العالمية فترة كورونا المصطنعة ومن قبلها الربيع العربي وكل دولة الآن تحاول أن تعالج قضاياها ومشاكلها وبالتالي انفرد العدو الصهيوني وبدعم أمريكي وصمت دولي من أجل تحقيق أهداف الصهيونية سواء وعد بلفور أو صفقة القرن".

وفي ذكرى النكبة خرجت تظاهرات رمزية وتجمعات على التطبيقات ومواقع التواصل الإجتماعي في وضع جديد لإحياء الذكرى الثانية والسبعين للنكبة والتي تتزامن أيضا مع الذكرى الثانية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وخرجت تظاهرة رمزية في مخيم العودة بغزة نظمها عدد من الفصائل الفلسطينية وشارك فيها قادة الفصائل إضافة إلى عدد محدود من المواطنين في ظل ما فرضه وباء كورونا من مخاطر.

وفي الدول العربية فرضت أوضاع فيروس كورونا نفسها فلم تخرج أي مظاهرة كما فرضت أيضا السياسات الجديدة وضعا مغايرا حيث كانت هذه الذكرى تحظى بفعاليات مختلفة داعمة لحق الفلسطينيين في أرضهم وعودة جميع الاراضي المحتلة في سوريا ولبنان لكن ظهرت مؤخرا دعوات من عدة دول عربية للتطبيع مع إسرائيل وهو ما أدى إلى انقسام جديد في الشارع العربي.