الجيش المصري يقول إنه قتل 13 إرهابيا في سيناء وعثر على أسلحة وذخائر

أعلن الجيش المصري مقتل 7 تكفيريين، بالإضافة 6 أفراد آخرين، أثناء محاولاتهم الهروب بعد مداهمة بؤرة إرهابية شمالي سيناء.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان صدر اليوم الجمعة إن المداهمة جرت "بناء على معلومات استخباراتية" عن بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء.

وذكر البيان أن المداهمة أسفرت عن "مقتل 7 تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا".

كما أسفرت المداهمة عن "ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، وضبط أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر".

وأعلن الجيش المصري، نهاية أبريل/نيسان مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وتقول القوات المسلحة المصرية إن عدة مئات من المتشددين قتلوا منذ إطلاق عملية أمنية كبرى في فبراير شباط 2018 بهدف القضاء على المتشددين الموالين لتنظيم "داعش" وجماعات متشددة أخرى.

وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر دون إعلان إطار زمني محدد لها.