مصر... تدشين أضخم كراكة في الشرق الأوسط

دشنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، الكراكة "مهاب مميش" بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تدشين الكراكة، وذلك عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأهرام".

وأنزلت الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها، تطبيقا لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

ومن جانبه قال ربيع إن "الكراكة الجديدة تعد إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة، والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية، وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة في هذا المجال، للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير المواني وتطهير البحيرات".

وتابع أن "العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من استلام الكراكتين في أقرب وقت ممكن، لافتاً في هذا الصدد إلى تشكيل عدة لجان عمل، تضم مجموعة مختارة من أفضل مهندسي الهيئة لمتابعة أعمال بناء الكراكتين".