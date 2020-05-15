"نكتة" من فتاة عربية تتسبب بأزمة أممية

أدى حادث اعتقال فتاة بسبب مقطع فيديو مصور لمدة قصيرة، تضمن نكتة صغيرة للضحك، قلدت من خلاله ضابطة مغربية إلى انتقادات دولية وأممية للمغرب.

قلدت فتاة مغربية في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 15 ثانية، ضابطة مغربية تعمل على تطبيق إجراءات الحجر الصحي، ما أدى لتحرك السلطات المغربية وسجنها لمدة شهرين.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية فقد أدى اعتقال الفتاة إلى انتقادات دولية وأممية واسعة، ووجهت "هيومان رايتس وواتش"، انتقادا إلى السلطات المغربية معتبرة أنها "تفتقر إلى حس الدعابة".

واعتبرت المنظمة أنه في مثل هذه الفترات التي يمر بها العالم، مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، يسمح القانون الدولي للسلطات ببعض الإجراءات التي من شأنها حظر بعض أشكال التعبير، لكنها أضافت أن هذا الحظر لا يشمل "النكت التي، في أسوأ الحالات، يمكنها أن تقتل من الضحك".

وأوضحت المنظمة الدولية أن الموضوع بمجمله يتعلق بدعابة صغيرة ليس إلا، وأن اختيار الفتاة وسائل التواصل الاجتماعي في فترة الحجر لتعبر عن مشاعرها أوصلها إلى السجن.

وقلدت الشابة المغربية إحدى الضابطات المغربيات العاملات في القطاع الأمني، وقامت بتصوير فيديو قصير لمدة 15 ثانية، ونشرته على "تيك توك".

وتم إلقاء القبض على الشابة المغربية بعد أيام من انتشار الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحكم عليها بالسجن لمدة شهرين.

وتقضي الفتاة العقوبة في سجن الرشيدية، وكانت التهمة الرئيسية الموجهة لها، أنها كانت ترتدي خلال المقطع الكوميدي لباسا عسكريا، في خرق للفصل 382 من القانون الجنائي الذي يعاقب "من تزيّا علنا بغير حقّ بزيّ نظامي"، بحسب الصحيفة.