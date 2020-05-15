طارق صالح يشن هجوما على "الحوثيين"

اتهم عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي التابعة للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعدم الالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع الأسرى.

موسكو – سبوتنيك. وقال العميد طارق صالح، وهو نجل الرئيس الراحل، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "عام مر على آخر اتصال سمحوا به للأسيرين البطلين محمد وعفاش" (شقيقه ونجله).

وأضاف "لا وافقوا على تبادل شامل ولا التزموا بالمعايير الدولية لمعاملة الأسرى".

وختم بالقول: "أسوأ الخصوم خصمٌ لا دين له ولا أخلاق ولا مروة".

وتعرض عفاش، نجل العميد طارق، وشقيق القائد العسكري المقدم محمد محمد عبدالله صالح، للأسر خلال المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة صنعاء بين قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة "أنصار الله"، مطلع ديسمبر 2017م، والتي أسفرت عن مقتل صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، إضافة إلى نحو 240 وإصابة 420 آخرين، في حين اعتقلت الجماعة نحو 2000 قيادي وناشط من الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل منذ تأسيسه في 1982م.